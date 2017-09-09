إرتباك وزحام بمطار القاهرة لعدم التنسيق بين شركتي الميناء والمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

شهدت صالات السفر والوصول بالمبنيين 1 و2 بمطار القاهرة اليوم السبت حالة من الإرتباك والزحام الشديد بسبب عدم التنسيق بين شركتي ميناء القاهرة الجوي والخطوط السعودية لعودة الحجاج وسفر العاملين لمقار عملهم بعد قضاء الأجازات الصيفية بمصر حيث تأخرت رحلات وتخلفت حقائب لعشرات الركاب .

وصرحت مصادر بمطار القاهرة : تسبب عدم التنسيق بين الخطوط الجوية السعودية وشركة ميناء القاهرة الجوى فى تعرض حوالى 1500 راكب مغادرين على 4 رحلات طيران إلى المدن السعودية لموقف صعب عندما توجهوا إلى مبنى رقم2 للسفر وفوجئوا بنقل رحلاتهم إلى مبنى رقم 1 وبدون إبلاغهم كما تخلفت حقائب حوالى 30 حاجا قادمين على رحلة الخطوط السعودية رقم 3319 والقادمة من جدة وتم تحرير محاضر لهم بتخلف حقائبهم ووعدتهم الشركة بنقل الحقائب على أول رحلة قادمة من جدة .

وقالت المصادر : كما تأخر إقلاع رحلة الخطوط السعودية رقم 3310 والمتجهة إلى الرياض 12 ساعة بسبب إصابتها بعطل فنى بأحد المطارات السعودية وتم نقل ركاب الطائرة إلى أحد الفنادق بعد تجمعهم بصالة السفر فى حالة غضب شديد وأن الخطوط السعودية تقوم حاليا بتكثيف رحلاتها لنقل الحجاج من الأراضى المقدسة وسفر العاملين المصريين إلى مقر عملهم بالمملكة ويحتاج الأمر لزيادة التنسيق بين الخطوط السعودية وشركة ميناء القاهرة الجوى لتنظيم حركة السفر والوصول مع إجبار الخطوط السعودية لإبلاغ ركاب الرحلات القادمة بموقع ورقم الصالة التى سيغادرون منها حتى لايتعرضون للمشقة خلال سفرهم .