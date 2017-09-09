مصر للطيران تنظم 20 رحلة لعودة 4800 حاج من الأراضي المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة بمصر للطيران أن الشركة تنظم اليوم السبت 20 رحلة طيران لنقل 4800 حاج من جدة والمدينة المنورة فى إطار الجسر الجوى الذى بدأته الشركة الأربعاء الماضى ويتضمن 320 طائرة لنقل حوالى 75 ألف حاج بعد أدائهم مناسك الحج.

وقالت المصادر: تتضمن رحلات اليوم السبت ١١ رحلة جوية تقلع من مطار جده تنقل ٢٨٠٠ حاج إلى مطار القاهرة الدولى متضمنه رحلة خاصة لعودة حجاج باماكو بجمهورية مالي، هذا بالإضافة إلى بعض حجاج التضامن والقرعة والسياحة و الأفراد والأجانب والترانزيت بينما تقلع ٩ رحلات جوية أخرى من مطار المدينة المنورة لعودة أكثر من ٢٠٠٠ حاج من حجاج التضامن والقرعة فضلاً عن حجاج بعض الهيئات والبعثات والسياحة والعمل وحج الأفراد والأجانب.