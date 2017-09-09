انطلاق عملية عسكرية ضد داعش في ديالى العراقية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أعلنت قيادة عمليات دجلة،اليوم السبت، عن انطلاق عمليات عسكرية في ثلاثة وديان مهمة شمال شرق محافظة ديالى العراقية، لإنهاء أي نشاط لتنظيم داعش الإرهابي.ى

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن قائد العمليات الفريق الركن مزهر العزاوي ” إن قوات أمنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي مدعومة بطيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية ، لإنهاء وجود أي نشاط لتنظيم داعش في المناطق المحصورة بين نفط خانة وخانقين وتشمل وديان ثلاب والحديدين وقزلاق “.

وأضاف العزاوي أن العملية من ثلاث محاور وتأتي في إطار استراتجية عمليات دجلة لتأمين المناطق.

يشار إلى أن قيادة عمليات دجلة نفذت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية واسعة في ديالى لإنهاء اي نشاط لتنظيم داعش.