ميركل ترشق بالطماطم للمرة الثانية في أسبوع - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

رشق متظاهرون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالطماطم، للمرة الثانية خلال أسبوع، أثناء توجهها للمشاركة في نشاط انتخابي لحزبها ” الاتحاد الديمقراطي المسيحي “.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة، أمس الجمعة، أن حادثة الرشق بالطماطم وقعت أثناء دخول سيارة ميركل إلى صالة الحملة الانتخابية في مدينة فولغاست التابعة لولاية مكلنبورغ فوربومرن الألمانية.

وقد تظاهر نحو 150 شخصا من اليمين المطرف، أمام الصالة، للاحتجاج على سياسات ميركل.

وكانت ميركل قد تعرضت للرشق بالطماطم أيضا من قبل متظاهرين في الـ 5 من الشهر الحالي.