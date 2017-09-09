إحباط تهريب 300 ألف حبة كبتاجون في " أكياس بصل " - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (380,631) حبة، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة لإحدى الشاحنات القادمة إلى الجمرك, وأثناء تفتيش حمولتها عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” , كانت مُخبأة داخل أكياس بحجم البصل ووضعها داخل أكياس مخصصة لتعبئة البصل ولفّها بورق الكربون الأزرق لغرض التمويه، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولة.