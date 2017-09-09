وعدت 10 رجال بالزواج وهربت بمهرها - صحيفة صدى الالكترونية

بانكوك(صدى):

أقدمت إمرأة تايلاندية 32 عاماً ، على خداع 10 رجال حيث حصلت على مهور منهم بعدما وعدتهم بالزواج وفرت هاربة .

حيث تقدّم 10 رجال في تايلاند بشكوى إلى الشرطة المحلية، زعموا فيها أنهم تعرّضوا للخداع من جانب إمرأة ، وحصلت منهم ب على مبلغ يتراوح بين 200 ألف و500 ألف بات (6 آلاف و15 ألف دولار) من كل منهم، بعد إقامة حفلات زفاف.

وقالل نائب مدير قسم مكافحة الجريمة التايلاندي ، انّ الرجال يقيمون في أنحاء مختلفة من تايلاند، حيث تنتقل المتهمة إلى مكان جديد بعد كل عملية نصب تقوم بها. ومن المتوقع أن يتقدم المزيد من الرجال بشكاوى إلى الشرطة.

وقال بعض الرجال لوسائل الإعلام، إن المرأة تواصلت معهم عن طريق ” فيسبوك ” ، وانهم كانوا يقررون الزواج منها بعد قضاء بضعة أشهر في الدردشة والتعارف. ثم تختفي بعد أن يتم نقل قيمة المهر إلى حسابها المصرفي.

وتقوم الشرطة بالبحث عن المتهمة التي صدر بحقها أمر اعتقال بتهمة سرقة بطاقة للسحب من ماكينات الصرف الآلي (إيه تي إم)، قبل 3 سنوات. وقال المسؤول إن مكان المتهمة غير معروف.