تعليم المدينة المنورة يطلق مراكز القبول والتسجيل للطلاب والطالبات - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول ” بنين – بنات ” مراكز القبول والتسجيل للعام الدراسي 1439هـ، وذلك بإدارة القبول والتسجيل بمبنى الإدارة بحي الملك فهد ” بنين ” وبمبنى الشئون التعليمية ” بنات ” بحي المصانع وبمكاتب التعليم داخل المدينة ” بنين – بنات “.

وأوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول الدكتور عبدالعزيز بن معلث الحجيلي، أن الإدارة اتخذت هذه الخطوة بهدف تذليل الصعوبات التي قد تواجه أولياء الأمور والتيسير عليهم للحصول على الخدمة بأقل وقت وجهد، بالإضافة إلى عملها في تسجيل الطلاب المستجدين وتيسير إجراءات القبول بمختلف المراحل ومعالجة بعض الحالات الطارئة كتسهيل نقل الطلاب والطالبات بين المدارس وإنهاء إجراءات قبول الطلاب والطالبات القادمين من خارج المنطقة والطلاب والطالبات أصحاب المعاملات التي لا تنطبق عليهم شروط القبول وأيضا التحويل بين الأنظمة الدراسية ومعالجة حالات الطلاب المنقطعين وتحديد مستوى الطلاب والطالبات الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم النظامي في سن مبكر .