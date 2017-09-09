محافظ الداير يكشف حقيقة أنباء اكتشاف حالات جديدة لوباء الكوليرا - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

كشف محافظ الداير محمد هادي الشمراني، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن اكتشاف حالات جديدة لوباء الكوليرا في المحافظة.

وأكد الشمراني أن الوضع الصحي في المحافظة مطمئن ولا شيء يدعو للقلق أو التخوف من انتقال عدوى الكوليرا من الحدود الجنوبية بعدما تمت السيطرة على خمس حالات وافدة من اليمن، موضحا أن صحة منطقة جازان اتخذت كافة التدابير الوقائية والاستباقية بما يضمن سلامة الصحة العامة وضمان خلو المحافظة من أي وباء، وفقا لصحيفة عكاظ.

ودعا المحافظ كافة الوسائل إلى أخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم بث الشائعات وإشاعة القلق بين المواطنين، مؤكدا أنه لا صحة مطلقا لما تردد عن اكتشاف حالات جديدة، مضيفا أنه تم التأكيد على كافة الجهات المختصة على ضرورة تطبيق أعلى درجات الفحص الطبي للقادمين عبر الحدود اليمنية والمقيمين في المحافظة بطريقة نظامية، وتم التنسيق في هذا الشأن مع الجهات الصحية والأجهزة الأمنية وإدارة مستشفى بني مالك.