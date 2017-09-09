المعلمون والإداريون يبدأون دوامهم الأحد استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يعود المعلمون والإداريون غدا الأحد، إلى مدارسهم استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 1439هـ، الأسبوع المقبل بعد إجازة سنوية امتدت لأكثر من 3 أشهر شاملة إجازات رمضان وعيدي الفطر والأضحى.

ويشهد العام الدراسي الجديد 3 مستجدات على الميدان التعليمي تشمل إقرار رياضة البنات وحصة النشاط، إلى جانب إلغاء إجازتي منتصف الفصلين، بعدما قرر مجلس الوزراء للتقويم الدراسي للأعوام الخمسة المقبلة، الذي أوضح إلغاء إجازات الأسابيع الفاصلة وسط الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وتكون نهاية العام الدراسي أواخر شهر شعبان، قبل بدء شهر رمضان، فيما يتخلل العام الدراسي أسبوع إجازة، ما بين الفصلين الدراسيين.

وينتظر أن تبدأ وزارة التعليم تطبيق مشروعها الجديد، الخاص بالرياضة البدنية بمدارس البنات، بعد أن خصصت لها 160 وظيفة تعليمية؛ حيث ينطلق المشروع بـ7 إدارات تعليمية، تصدرت إدارة تعليم الرياض الاحتياج فيها بواقع 50 معلمة، تلتها إدارات المنطقة الشرقية ومحافظة جدة بواقع 30 معلمة، ثم إدارتا عسير ومكة المكرمة بواقع 15 معلمة، وأخيراً إدارتا تبوك وجازان بواقع 10 معلمات.

كما اعتمدت الوزارة مؤخراً زيادة زمن اليوم الدراسي ساعة واحدة يومياً، وإدراج 4 حصص للنشاط أسبوعياً، بواقع 60 دقيقة للحصة، على أن تكون في منتصف اليوم الدراسي