هروب طبيب متهم في بتر قدم طفل رغم منعه من السفر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

هرب طبيب مُتهم بالتسبب في بتر قدم طفل، خارج المملكة على الرغم من صدور قرار بمنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات معه بشأن الواقعة.

وأوضح والد الطفل المتضرر والذي يدعى نايف، أن إدارة المتابعة بصحة المدينة المنورة أبلغته بعدم قدرتها على استكمال التحقيقات مع الطبيب المتسبب في بتر قدم نجله، بسبب هروبه إلى الخارج بعد أولى جلسات التحقيق معه، مؤكدا أنها أكدت له أن ملف القضية موجود في مستشفى جدة لتحديد مدى الضرر الذي حدث في الواقعة، وأنها تنتظر إحضاره لاستكمال التحقيقات، وفقا لصحيفة الوطن.

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة قد أصدرت مؤخرا قرارا بمنع طاقم طبي من السفر؛ استجابة لبلاغ أحد المواطنين بتسبب الطاقم في بتر رجل ابنه البالغ من العمر 13 عاماً؛ إثر خطأ طبي خلال علاج كسر في قدم نجله تسبب في توقف الدم من الجريان، ليضطر أحد المستشفيات بالمدينة المنورة إلى بتر قدمه.