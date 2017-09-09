ريال مدريد يتمنى ارتداء ميسي للقميص الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

ريال مدريد يتمنى ارتداء ميسي للقميص الملكي
أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، إنه كان يرغب في أن يضم نجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي إلى النادي الملكي.
وأوضح بيريز في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية ” لو كان ميسي حاضرا في ذروته خلال مدتي الأولى كرئيس، كنت سأعمل على إلحاقه بالنادي الملكي “.
وأردف: ” ميسي لاعب للنادي الكتالوني منذ نعومة أظفاره ومن الصعب بما كان أن يتم إقناعه بالتوقيع لصالح فريقنا في الوقت الحاضر “.
وأضاف بيريز: ” ميسي لاعب من نوعية زين الدين زيدان “.
يُذكر أن عقد ميسي ينتهي الصيف المقبل ولم يوقع رسميا على تجديد عقده مع برشلونة إلى الآن.
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