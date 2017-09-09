 ريال مدريد يتمنى ارتداء ميسي للقميص الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

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ريال مدريد يتمنى ارتداء ميسي للقميص الملكي

ريال مدريد يتمنى ارتداء ميسي للقميص الملكي
مدريد(صدى):

 

أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، إنه كان يرغب في أن يضم نجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي إلى النادي الملكي.
وأوضح بيريز في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية ” لو كان ميسي حاضرا في ذروته خلال مدتي الأولى كرئيس، كنت سأعمل على إلحاقه بالنادي الملكي “.
وأردف: ” ميسي لاعب للنادي الكتالوني منذ نعومة أظفاره ومن الصعب بما كان أن يتم إقناعه بالتوقيع لصالح فريقنا في الوقت الحاضر “.
وأضاف بيريز: ” ميسي لاعب من نوعية زين الدين زيدان “.
يُذكر أن عقد ميسي ينتهي الصيف المقبل ولم يوقع رسميا على تجديد عقده مع برشلونة إلى الآن.


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