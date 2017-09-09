ريال مدريد يتمنى ارتداء ميسي للقميص الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، إنه كان يرغب في أن يضم نجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي إلى النادي الملكي.

وأوضح بيريز في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية ” لو كان ميسي حاضرا في ذروته خلال مدتي الأولى كرئيس، كنت سأعمل على إلحاقه بالنادي الملكي “.

وأردف: ” ميسي لاعب للنادي الكتالوني منذ نعومة أظفاره ومن الصعب بما كان أن يتم إقناعه بالتوقيع لصالح فريقنا في الوقت الحاضر “.

وأضاف بيريز: ” ميسي لاعب من نوعية زين الدين زيدان “.

يُذكر أن عقد ميسي ينتهي الصيف المقبل ولم يوقع رسميا على تجديد عقده مع برشلونة إلى الآن.