بالصور.. النقابة العامة للسيارات تنقل 469960 حاجا إلى المدينة المنورة وجدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نقلت النقابة العامة للسيارات بمنطقة مكة المكرمة منذ اليوم الثاني عشر وحتى السابع عشر من شهر ذي الحجة, 469960 حاجاً إلى المدينة المنورة ومحافظة جدة .

وبلغ عدد الحجاج الذين تم نقلهم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 207068 حاجاً على متن 5900 حافلة, فيما بلغ عدد من نقلتهم النقابة إلى محافظة جدة 262892 حاجاً وحاجة على متن 6500 حافلة للمنافذ الجوية والبحرية بجدة .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالنقابة العامة بمنطقة مكة المكرمة أحمد حوهر أن استعدادات النقابة بدأت منذ وقت مبكر لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن عبر 28 شركة نقل للحجاج من منفذي جدة الجوي مطار الملك عبدالعزيز الدولي والبحري ميناء جدة الإسلامي ومكة المكرمة والمدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم بإتمام فريضتهم في أمن ويسر ، إضافة إلى التعاقد مع عدد من الشركات والمؤسسات للمساهمة في تقديم الخدمات المختلفة لحجاج بيت الله الحرام .