الكونجرس الأمريكي يوافق على مساعدات ضحايا إعصار هارفي ويرفع سقف الدين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الجمعة، بأغلبية كبيرة على مساعدات بقيمة 15.3 مليار دولار على مشروع قانون واسع النطاق لضحايا إعصار هارفي، ورفع سقف الدين الأمريكي، حيث سمح بتمويل الحكومة حتى شهر ديسمبر , حيث تم التوصل إلى اتفاق بين الحزب الديمقراطي المعارض والرئيس دونالد ترامب لربط المساعدات بتمديد قصير الأجل لسقف الدين الأمريكي ومشروع قانون خاص بالميزانية يسمح بتمويل الحكومة حتى الثامن من ديسمبر.

وبدون رفع سقف الدين، كانت الحكومة ستفقد خياراتها في إصدار المزيد من سندات الدين وهو ما كان يتطلب خفضاً سريعاً وفورياً في الميزانية , فيما وافق مجلس الشيوخ على الإجراء ويتعين على الرئيس ترامب أن يوقع عليه كي يصبح سارياً.