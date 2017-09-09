وزير الخارجية الأمريكي يبحث ملفي كوريا الشمالية وليبيا في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأسبوع القادم إلى لندن للمشاركة في اجتماعات تستضيفها لندن، تتناول ملفي كوريا الشمالية وليبيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان صحفي مساء أمس، إن تيلرسون سيلتقي في لندن مع كبار المسؤولين البريطانيين بمن فيهم نظيره بوريس جونسون، ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل , مبينه أن تيلرسون سيبحث في لندن الحاجة إلى المزيد من الضغط لمواجهة التهديد الذي يتعرض له الأمن العالمي نتيجة برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية .

كما سيشارك تيلرسون في اجتماع وزاري حول ليبيا مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا غسان سلامة.