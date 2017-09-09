لايبزيغ يتغلب على هامبورغ ويصعد للمركز الثالث بالدوري الألماني - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

تغلب لايبزيغ على مضيفه هامبورغ 2-صفر، مساء أمس الجمعة، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم، وارتقى إلى المركز الثالث مؤقتا.

وتقام اليوم السبت، 6 مباريات في نفس الجولة , حيث يستضيف فرايبورغ فريق دروتموند، ويحل فرانكفورت ضيفا على غلادباخ، وأوغسبورغ ضيفا على كولونيا، ويستضيف فولفسبورغ هانوفر، ويلتقي ماينز مع ضيفه ليفركوزن، بينما يواجه بايرن ميونيخ مضيفه هوفنهايم .

وتختتم الجولة الثالثة من البوندسليغا يوم الأحد ، حيث يستضيف هيرتا برلين فريق فيردربريمن ويحل شتوتغارت ضيفاً على شالكة.