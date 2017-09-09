بالفيديو.. استخدام أجهزة محظورة لاصطياد الطيور في متنزهات عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر استخدام أجهزة تصدر منها أصوات للطيور لاصطيادها في أحد المتنزهات العامة في عرعر.

وأظهر الفيديو، الذي تم توثيقه أمام أحد المتنزهات العامة بعرعر، قيام أحدهم باستخدام جهاز خاص يُصدر أصواتاً للطيور بهدف جذبها ومن ثم اصطيادها.

وعلق نائب رئيس هيئة الحياة الفطرية هاني محمد علي تطواني، على الواقعة، مؤكدا أن الصيد داخل المدن ممنوع نظاماً، موضحا أن أجهزة جذب الطيور يُمنع استيرادها وبيعها واستخدامها.