 مقتل مواطن وابنه بطلق ناري في حوطة بني تميم - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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مقتل مواطن وابنه بطلق ناري في حوطة بني تميم

مقتل مواطن وابنه بطلق ناري في حوطة بني تميم
حمود العنزي(صدى):

توفى مواطن وابنه، إثر إطلاق النار عليهما من قبل شاب في العقد الثاني من عمره، في حوطة بني تميم، مساء أمس الجمعة.
وتمكنت الجهات الأمنية من التحفظ على الجاني، الذي نفذ جريمته على خلفية شجار نشب بين مراهقين، ليطلق النار على مواطن وابنه.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33787 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 33787 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يخمهم ويغفر لهم ويحسن عزاء اهلهم وذويهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 33787 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله برحمهم ,,^^

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