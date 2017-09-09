مقتل مواطن وابنه بطلق ناري في حوطة بني تميم - صحيفة صدى الالكترونية

مقتل مواطن وابنه بطلق ناري في حوطة بني تميم
توفى مواطن وابنه، إثر إطلاق النار عليهما من قبل شاب في العقد الثاني من عمره، في حوطة بني تميم، مساء أمس الجمعة.
وتمكنت الجهات الأمنية من التحفظ على الجاني، الذي نفذ جريمته على خلفية شجار نشب بين مراهقين، ليطلق النار على مواطن وابنه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33787 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33787 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يخمهم ويغفر لهم ويحسن عزاء اهلهم وذويهم ,, آمين ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33787 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله برحمهم ,,^^