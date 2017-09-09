مقتل مواطن وابنه بطلق ناري في حوطة بني تميم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

توفى مواطن وابنه، إثر إطلاق النار عليهما من قبل شاب في العقد الثاني من عمره، في حوطة بني تميم، مساء أمس الجمعة.

وتمكنت الجهات الأمنية من التحفظ على الجاني، الذي نفذ جريمته على خلفية شجار نشب بين مراهقين، ليطلق النار على مواطن وابنه.