أمريكا تطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

أمريكا تطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول كوريا الشمالية
قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة شديدة القسوة على كوريا الشمالية، الاثنين القادم.
وينص مشروع القرار الأمريكي خصوصا على فرض حظر على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن مجلس الأمن عقد الجمعة اجتماعا على مستوى الخبراء لتدارس هذا المشروع اعترضت خلاله الصين وروسيا على معظم الإجراءات التي ينص عليها باستثناء الحظر على استيراد المنسوجات الكورية الشمالية.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 17 دقيقة
معروف من زمن طويل ان الصين وروسيا حلفاء لكوريا الشمالية وتتمني ان تكون قوة نووية كبري وتكون غصة في حلق وشنطن والدليل رفضهم للعقوبات الامريكية ضد بونيغ يونغ زسوف يستخدمو الفيتو لاي قرار يضر كوريا الشمالية
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 8 دقائق
اخر الداء الكي ياترامب بونيغ ينغ عشرات العقوبات الدولية ضدها لم تثنيها عن تطوير تجاربها الصاروخية النووية امطرها بصواريخ جوا وبحرا وبرا واخرها القاء ام القنابل علي منشأتها النووية وذلك تنهي اسطورة الدب كيم من الوجود