أمريكا تطرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن حول كوريا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

نيويورك(صدى):

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، طلبا رسميا إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة شديدة القسوة على كوريا الشمالية، الاثنين القادم.

وينص مشروع القرار الأمريكي خصوصا على فرض حظر على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن مجلس الأمن عقد الجمعة اجتماعا على مستوى الخبراء لتدارس هذا المشروع اعترضت خلاله الصين وروسيا على معظم الإجراءات التي ينص عليها باستثناء الحظر على استيراد المنسوجات الكورية الشمالية.