ارتفاع قتلى زلزال المكسيك إلى 58 شخصا - صحيفة صدى الالكترونية

مكسيكو سيتي(صدى):

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب سواحل جنوبي المكسيك، أمس الجمعة، إلى 58 شخصًا.

ونقلت وكالة ” أسيوشيتد برس ” للأنباء، عن رئيس الدفاع المدني المكسيكي، لويس فيليبي بوينتو، أن الزلزال أودى بحياة 45 شخصًا في ولاية ” أواكساكا “، و10 في ” شياباس “، و3 في تاباسكو.

وبلغت قوة الزلزال 8.1 درجة على مقياس ريختر.