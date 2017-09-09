 ارتفاع قتلى زلزال المكسيك إلى 58 شخصا - صحيفة صدى الالكترونية

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ارتفاع قتلى زلزال المكسيك إلى 58 شخصا

ارتفاع قتلى زلزال المكسيك إلى 58 شخصا
مكسيكو سيتي(صدى):

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب سواحل جنوبي المكسيك، أمس الجمعة، إلى 58 شخصًا.
ونقلت وكالة ” أسيوشيتد برس ” للأنباء، عن رئيس الدفاع المدني المكسيكي، لويس فيليبي بوينتو، أن الزلزال أودى بحياة 45 شخصًا في ولاية ” أواكساكا “، و10 في ” شياباس “، و3 في تاباسكو.
وبلغت قوة الزلزال 8.1 درجة على مقياس ريختر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 33783 ] نشر منذ 43 دقيقة

أحسن الله عزاكي يا أخت أسما ،، هذي حال الدنيا ،، الدايم الله والفاني خلقه ,,

,, 58 مكسيكي راحوا في الزلزال ،، البقاء لراسك والهلاك لعدوك ,,

[ عدد التعليقات: 8597 ] نشر منذ 18 دقيقة

لاحووووووووووووووووووووووووول ولاقوه الا بالله

وجهك يا اسووووووووووووووووووم عليهم
مادري راعي الددسن

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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