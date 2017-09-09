جوازات مطار الرياض تعاقب موظفا استفز عمر خربين " فيديو " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر، أن إدارة الجوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض قررت معاقبة موظف استفز المهاجم السوري عمر خربين المحترف في صفوف نادي الهلال.

وأوضحت المصادر، أن جوازات المطار عاقبت الموظف بعد ثبوت استفزازه للاعب بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتمنى خسارة الهلال أمام العین الإماراتي في إياب دور الثمانیة من بطولة دوري أبطال آسیا، ليبدي اللاعب السوري خلال المقطع تعجبه من الأمر.