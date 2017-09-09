العثور على شخص وابنيه فقدوا في روضة التنهات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عثر على رجل واثنين من أبنائه، يبلغ الأول من العمر 6 سنوات والثاني 3 أعوام، فُقدوا في منطقة روضة التنهات الوعرة الخميس الماضي، أثناء توجههم إلى الكويت.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في الرياض الرائد محمد الحمادي، إن مركز التحكم والعمليات بمحافظة رماح تلقى بلاغا يفيد بفقدان شخص يرافقه اثنان من أبنائه في منطقة روضة التنهات كانوا متجهين إلى الكويت، ويستقلون سيارة لاندكروزر بيضاء تحمل لوحات كويتية، مشيراً إلى أن المنطقة التي فُقدوا بها شاسعة ووعرة جدا.

وعُثر على الرجل وابنيه، بعدما اضطروا أن يسيروا لمسافة 2 كلم على الأقدام إلى موقع يحوي خياما لأحد ملاك الإبل، وتم تسليمهم للدفاع المدني في محافظة رماح، وهم جميعاً بصحة جيدة.