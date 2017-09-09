بالفيديو.. شاب يتمكن من فض مشاجرة حامية بين وافدين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق طريقة شاب في فك الاشتباك بين وافدين من جنسية آسيوية بعدما دخلا في عراك بالأيدي بسبب خلاف على مبلغ مالي.

وأظهر الفيديو، الشاب وهو يقود سيارته بأحد شوارع حائل ليفاجأ بوافدين يتشاجران بشكل عنيف، ليتدخل سريعا فيما بينهما لتهدئة كل شخص على حدة، حتى ابتعدا عن بعضهما، ناصحا الوافدين بأن الشجار لن يحل الخلاف فيما بينهما، والحصول على قسط من الراحة حتى بعد صلاة العصر ويمكن بعدها حل الخلاف فيما بينهما دون عراك.