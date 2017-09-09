حاكم فلوريدا: " إرما " عاصفة كارثية لم تشهدها الولاية من قبل - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

دعا حاكم فلوريدا الأمريكية ريك سكوت، سكان الولاية إلى إخلائها في أسرع وقت ممكن إذا ما تمت مطالبتهم بذلك في مواجهة إعصار إرما.

وقال حاكم فلوريدا: ” إن هذه عاصفة كارثية لم تشهدها ولايتنا من قبل.. يمكننا إعادة بناء بيوتكم ولكن لا يمكننا إعادة بناء حياتكم.. اليوم يجب أن تفعلوا الشيء الصحيح لأجل أسركم، اذهبوا إلى داخل البلاد حيث بر الأمان “.

وصدرت أوامر بالإخلاء في جزء كبير من الجزء الجنوبي من الولاية، حيث تزدحم الطرق بالسيارات المتجهة شمالا.