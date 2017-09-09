بالفيديو.. خماسية ساحقة لباريس سان جيرمان أمام ميتز - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

هز كيليان مبابي الشباك في مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان وسجل إدينسون كافاني هدفين ليعزز متصدر الدوري الفرنسي بدايته المثالية للموسم إلى خمسة انتصارات بفوز ساحق 5-1 على ميتز الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين.

وبعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان من موناكو حامل اللقب يوم 31 أغسطس على سبيل الإعارة مع خيار يسمح له بالانضمام لنادي العاصمة بعقد دائم مقابل 180 مليون يورو – 217 مليون دولار – ترك مبابي الواعد ” 18 عاما ” بصمة فورية.

وسجل مبابي هدف باريس سان جيرمان الثاني بتسديدة منخفضة قوية من عند حافة منطقة الجزاء بعد طرد ظهير ميتز الأيسر بنوا أسو-ايكوتو في الشوط الثاني بقرار قاس من الحكم بسبب مخالفة ضد المهاجم الفرنسي الشاب.

وبعد التحول لأسلوب 4-2-3-1 لاستيعاب مبابي بجانب نيمار ويوليان دراكسلر خلف المهاجم الوحيد كافاني بدا هجوم باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم مزدحما في الكثير من الأوقات خلال أول 30 دقيقة.

وفي ظل مشاركته في مركز مختلف عما اعتاد عليه في موناكو بدت علامات من عدم الراحة على مبابي وأهدر دراكسلر فرصة خطيرة كما سدد كافاني في القائم.

لكن كافاني أظهر غريزة المهاجم في الدقيقة 31 عندما راوغ حارس ميتز إيجي كاواشيما ليضع باريس سان جيرمان في المقدمة بعد تمريرة من نيمار.

وتعادل ميتز من أول تحرك له باتجاه مرمى الفريق الزائر في الدقيقة 37 بعدما وضع إيمانويل ريفيير الكرة برأسه في الشباك من ثلاثة أمتار عقب تمريرة دقيقة من اليمين من ماتيو دوسيفي.

وأهدر ريفيير فرصة خطيرة في بداية الشوط الثاني عندما سدد خارج المرمى الخالي وبعد ذلك سار كل شيء ضد ميتز.

وحصل أسو-ايكوتو على بطاقة حمراء بسبب مخالفة بالقدمين ضد مبابي رغم وصوله للكرة أولا وأعاد المهاجم الشاب التقدم لباريس سان جيرمان بعدها بقليل عقب لمحة مهارية مميزة.

وجعل البرازيلي نيمار، الذي ضمه باريس سان جيرمان من برشلونة مقابل 222 مليون يورو قبل بداية الموسم، النتيجة 3-1 بتسديدة من 20 مترا قبل أن يضيف كافاني هدفه الثاني في المباراة والسابع هذا الموسم.

وسجل البديل لوكاس مورا الهدف الخامس في الدقائق الأخيرة بعد تمريرة أخرى اخترقت الدفاع من نيمار.

وكان بوسع باريس سان جيرمان إضافة المزيد من الأهداف لولا تألق الحارس كاواشيما بينما ارتدت تسديدة صاروخية لنيمار من العارضة.

وتركت النتيجة باريس سان جيرمان على القمة برصيد 15 نقطة من خمس مباريات.