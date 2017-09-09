عبدالله علي آل ثاني يعبر عن حزنه لتحريف السلطة القطرية للحقائق - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أبدى الشيخ عبدالله علي آل ثاني، حزنه من تحريف وكالة الأنباء القطرية لمضمون الاتصال الهاتفي الذي تم بين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

وعبر آل ثاني، عن سعادته بطلب أمير قطر بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع، إلا أنه أبدى حزنه لما آلت إليه الأمور من تزييف السطلة القطرية للحقائق.

وقال آل ثاني عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” سعدت بطلب الشيخ تميم بالجلوس مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحل الأزمة الراهنة بين قطر والدول المقاطعة وحزنت لما آلت إليه الأمور “.