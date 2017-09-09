القحطاني يكشف تفاصيل ما فعله تميم بعد تعطيل المملكة مع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على بيان وكالة الأنباء القطرية التي حرفت فيه مضمون الاتصال الهاتفي الذي تم بين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقال القحطاني في عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” عاق أبوه قذافي الخليج ظن أنه سيحفظ ماء وجهه أمام شعبه بالبيان الكاذب ثم يتباكى بالهاتف ” والله غلطة وبنحاسبهم ” لا مكان لحسن النية مع الكاذبين “.

وتابع: ” خيال المآته الدميه تميم مسكين ومستضعف ولا يملك من أمره شيئًا، تنظيم الحمدين وجهوه حيث يشاؤون ثم ورطوه ببيان وكالة الأنباء القطرية الكاذب ” .

ورجح مراقبون أن تغريدات سعود القحطاني تشير إلى اتصالات أجراها أمير قطر معه أطراف خليجية لمحاولة احتواء انعكاسات بيان الوكالة القطرية الكاذب، مستندون إلى ما ورد في التغريدة من قول ينسب إلى الشيخ تميم ” والله غلطة وبنحاسبهم “.