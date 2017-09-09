قناة الجزيرة تواصل تحريفها للحقائق وتأزم حل الأزمة القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

واصلت قناة الجزيرة القطرية في بث سمومها بالكذب والافتراءات وتحريفها للحقائق، بدون وجه حق بعدما حرفت مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

ولم يمضي سوى دقائق معدودة حتى خرجت لنا قناة الجزيرة بإعلان أن الاتصال الهاتفي بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي في تزييف للحقائق وفقا لوكالة الأنباء القطرية، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب، حيث أبدى أمير قطر رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع وفقا للاتصال الهاتفي الذي تم بين ولي العهد وأمير قطر.

وأعلنت المملكة، ترحيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برغبة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحة أنه سيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي المملكة من التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وبعد تزييف وكالة الأنباء القطرية لمضمون الاتصال الهاتفي بين ولي العهد وأمير قطر أعلن مصدر مسؤول تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة القطرية حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار.

وأضاف المصدر: ” يدل ذلك بشكل واضح أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من اتمامه، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب “.

وأكد المصدر: ” أن هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة “.