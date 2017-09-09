الملحق الثقافي ببريطانيا: رؤية 2030 تتمحور حول بناء المواطن وتطوير قدراته - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكّد الملحق الثقافي لدى بريطانيا الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي، أن رؤية المملكة الطموحة 2030 تتمحور حول بناء المواطن والعمل على تطوير قدراته وتمكينه من الإسهام الفاعل فـي خطوات التنمية المجتمعية التي تعيشها المملكة خلال الفترة الحالية التي تأتي امتداداً للخطط التنموية الطموحة التي بدأتها المملكة منذ نشأتها على عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ.

جاء ذلك في كلمة الدكتور المقوشي خلال مؤتمر الخليج للتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد فـي لندن مؤخرًا, وحضره عدد كبير من مسؤولي الجامعات السعودية والبريطانية ومراكز الأبحاث العلمية.

وتحدث المقوشي عن أهمية المشاركة والتعاون وبناء العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وبريطانيا فيما يتعلق بالجانب الثقافـي والأكاديمي, مشيراً الى أهمية بناء الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات السعودية والبريطانية خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات الإدارية والأكاديمية فـي الجامعات السعودية الناشئة و التبادل البحثي وتبادل الأساتذة الجامعيين والباحثين والعاملين فـي القطاع الأكاديمي بشكل خاص.

وأعرب عن سعادته بالحضور السعودي المتميز فـي المجال الثقافـي والأكاديمي خارجياً, منوهاً بالدور الذي تقوم به الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث العلمية فـي هذا الخصوص خاصة ما يرتبط منها بالمشاركات العلمية العالمية التي تسهم بشكل فاعل فـي رسم الصورة الإيجابية عن المملكة في هذه المجالات.

وحظي المؤتمر بحضور مكثف من قبل الأكاديميين والمهتمين بالمجال البحثي فـي الجامعات البريطانية والسعودية من خلال اللقاءات التشاورية وتبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية.

وفـي ختام المؤتمر كٌرم الدكتور المقوشي الجهات والأفراد الداعمين والمميزين فـي مجال أعمال المؤتمر.