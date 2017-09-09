المملكة: تعطيل أي حوار مع قطر بعد تحريف الاتصال بولي العهد - صحيفة صدى الالكترونية

المملكة: تعطيل أي حوار مع قطر بعد تحريف الاتصال بولي العهد
صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، بأن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وأن ما تم نشره في وكالة الأنباء القطرية هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق.
وأضاف المصدر: “يدل ذلك بشكل واضح أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من اتمامه، فالاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب.
وأكد المصدر: ” أن هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة، فإن المملكة تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33777 ] نشر منذ 57 دقيقة
رجاءاً ، لاتلتفتوا لنبح الكلاب المرتزقه في قناة الجزيره ، فهم يصبون الوقود على النار اللتي اشعلوها ,,
,, الإعلام مقباس شر ,, فلا تعيروه إهتمام ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3370 ] نشر منذ 24 دقيقة
إسم ألــــمملَكه ساطِع فــــــوق بالــــسَما عــــالي .
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ما عــلاها مِن ألـــجزيره إللي إسمها بالـــمجاري .
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لا ألــجَزيرَه ولا كِــل أنــواع ألــخنازير ألــحقيرَه .
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تِــقدَر تِـمِس ألـمملَكه لا بالـكلام ولا بـالأفعالي .
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والله يطَول عُمُر مَلِكنا وتشوفون مِنه أكثَر من ما قالِ .