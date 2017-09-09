قرقاش: أبشروا بالخير المسألة في يد الأمير محمد بن سلمان - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

أعرب الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، عن تفاؤله بالخير بأن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، سيحل المسالة، في إشارة إلى أزمة قطر.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، منذ قليل: ” متى ما كانت المسألة في يد الأمير محمد بن سلمان، فأبشروا بالخير ” .

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أبدى فيه أمير قطر رغبته في الجلوس للحوار واحتواء الأزمة القائمة.

ورحب الأمير محمد بن سلمان برغبة أمير قطر.