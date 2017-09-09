بالفيديو.. الفنان الكويتي حسن بلام يهنئ منتخبنا بالتأهل لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الفنان الكويتي حسن بلام يهنئ منتخبنا بالتأهل لكأس العالم
قدم الممثل الكويتي حسن بلام تهنئته إلى الشعب السعودي، بعد نجاح المنتخب في حجز بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا 2018.
وأكد الكويتي حسن بلام أن تأهل المنتخب السعودي يعد فخرًا لكافة الدول الخليجية، متمنيًا للأخضر مواصلة النجاحات، وتقديم نتائج مميزة في المونديال، ومؤكدًا أن هذا ليس بغريب على رجال الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وكان المنتخب الوطني فاز على اليابان بهدف عن طريق فهد المولد، في مباراة العبور إلى كأس العالم روسيا 2018.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33767 ] نشر منذ 26 دقيقة
بيض الله وجهك ,, وانا بدوري اهنيك بهذا الفوز ، فوز الخليج بشكل عام لا إستثناء ,,
,, شكراً لك ياحسن بارك الله فيك ,,
ا………[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يبارك فيك. …… هذه التهنئة ليست بغريبة. …من فنان مثلك. . الله يعطيك العافية. .. وإن شاء الله تجينا السعودية واعشيك عند النياق حقتي. ..واعطيك من لبن( الخلفات) الين تدعيلي ه😃😃😆😆😆
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8542 ] نشر منذ 16 دقيقة
شكر ليك
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8542 ] نشر منذ 16 دقيقة
شكرا ليك
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8542 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه