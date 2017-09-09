بالفيديو.. الفنان الكويتي حسن بلام يهنئ منتخبنا بالتأهل لكأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قدم الممثل الكويتي حسن بلام تهنئته إلى الشعب السعودي، بعد نجاح المنتخب في حجز بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وأكد الكويتي حسن بلام أن تأهل المنتخب السعودي يعد فخرًا لكافة الدول الخليجية، متمنيًا للأخضر مواصلة النجاحات، وتقديم نتائج مميزة في المونديال، ومؤكدًا أن هذا ليس بغريب على رجال الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وكان المنتخب الوطني فاز على اليابان بهدف عن طريق فهد المولد، في مباراة العبور إلى كأس العالم روسيا 2018.