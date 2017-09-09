مدرب ليفربول يستبعد كوتينيو من مواجهة مانشستر سيتي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن غياب اللاعب فيليب كوتينيو عن المباراة المقررة غداً السبت أمام مانشستر سيتي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وأكد المدرب الألماني، اليوم الجمعة، أن اللاعب الدولي البرازيلي لن يتم استدعاؤه للمشاركة أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد؛ لكي يستعيد كامل لياقته البدنية.

وقال يورجن كلوب في مؤتمر صحافي عقده اليوم: ” قررت عدم استدعاء فيليب كوتينيو للمباراة ضد مانشستر سيتي؛ لكي يتدرب بشكل إضافي، وقد وافق على ذلك ” .

تجدر الإشارة إلى أن الجناح البرازيلي فيليب كوتينيو لم يشارك مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة، فيما تؤكد مصادر استبعاده بسبب رغبته بالانتقال إلى برشلونة.