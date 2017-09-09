التعاون: " السد العالي " جاهز لعودة الدوري - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الحارس المصري الدولي عصام الحضري، جاهز لاستئناف مسابقة دوري جميل للمحترفين بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد الجهاز الفني للتعاون، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفحوصات والأشعة التي خضع لها السد العالي حارس مرمى التعاون كشفت سلامته من الكدمة التي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا في تصفيات المونديال.

ومن المقرر أن يلاقي التعاون يوم غدٍ السبت نظيره الفيحاء في دور الثمن النهائي من بطولة كأس ولي العهد.