زيدان يوجه نصيحة ذهبية إلى اللاعب ماركو أسينسيو - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أنه ليس متفاجئًا من المستوى الكبير للاعب ماركو أسينسيو، مشددا على ضرورة ترك اللاعب الشاب يركز على الاستحقاقات القادمة بكل هدوء، بعد الحديث المستمر في الآونة الأخيرة عن تألقه مع النادي الملكي والمنتخب الإسباني.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقده اليوم: ” أسينسيو ما زال بإمكانه التطور كثيرًا، ولكنه يحتاج للهدوء والتواضع، عليه أن يكون هادئًا، ومن المهم جدًّا أن يكون هكذا حتى يستطيع التحسن والتطور أكثر فأكثر ” .