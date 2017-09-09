حجلاء والبراق يحلقان إلى النهائي في الترجي 10 - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

حلق فريق حجلاء إلى المباراة النهائية من بطولة الترجي 10 على كأس سمو نائب أمير منطقة عسير ، وذلك بعد تجاوزه فريق القمة في لقاء نصف النهائي المثير الذي أداره تحكيميا تركي هشلان ” ساحة ” ومساعديه عبدالعزيز عسيري وعبدالرحيم آل مشاري فيما علق على مجرياته ” موسيقار الساحل ” نواف الغبيشي وهيثم طحطوح ” قيثارة الدرب ” ، اللقاء كان سجالا بين الفريقين مع إضاعة العديد من الفرص السانحة للتسجيل والتي أنهت الأشواط الأصلية بالتعادل السلبي دون أهداف ، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الأبهاوي وممثل عسير ” حجلاء ” بنتيجة 4/3 ، وتميز خلالها حامي العرين الحجلاوي سفر يحيى بالتصدي لـ 3 ركلات ترجيحية .

وتمكن البراق في سهرة المساء من إستغلال ثغرات الإتفاق الشرقي ليحرز في شباكهم 3 أهداف تناوب على تسجيلها علي قصير ومحمد الخلوي وسليم الهلالي ، ليعلن البراق مرافقة حجلاء إلى نهائي البطولة الحلم على كأس الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز بنتيجة 0/3 ، في قيادة ناجحة للقمة الكروية أدارها الحكم تركي الأحمري ” ساحة ” .

بين المباراتين تم تكريم نجوم الجولات بحضور الشخصية المجتمعية البارزة في عسير في مجال التنمية الإجتماعية والأعمال الخيرية والتطوعية الشيخ محمد بن سعيد أبو ملحة والدكتور سحمان بن محمد العلياني بالإضافة إلى أحمد الغبيشي أحد منسوبي إدارة القيادة المدرسية بتعليم محافظة القنفذة وقائد مجمع الإمام الترمذي بمركز حلي ورئيس الجالية الأردنية بعسير سمير مقابله ونائب رئيس لجنة الحكام الفرعية بعسير سعد فهيد ، وجاء التكريم كالتالي :-

حراس المرمى

الجولة الأولى / عبدالرحمن محفر – الترجي

الجولة الثانية / يحيى مجرشي – إتحاد الرايات

الجولة الثالثة / سعد القرني – الوطن

ربع النهائي / أحمد بكري – القمة

أفضل مدافع

الجولة الأولى / عبده حلبوب – الإتفاق الشرقي

الجولة الثانية / عمرو هباش – إتحاد الرايات

الجولة الثالثة / عبدالله التوم – الترجي

ربع النهائي / موسى سفياني – القمة

أفضل لاعب وسط

الجولة الأولى / بلقاسم محمد – البراق

الجولة الثانية / منصور حزام – الإتفاق الشرقي

الجولة الثالثة / عوض حديل – حجلاء

ربع النهائي / عبدالرحمن نخيفي – القمة

أفضل مهاجم

الجولة الأولى / خالد درع – الترجي

الجولة الثانية / عائض القحطاني – إتحاد الرايات

الجولة الثالثة / حمدان القرني – الوطن

ربع النهائي / أيمن النبيهي – حجلاء

أفضل لاعب واعد

الجولة الأولى / خالد عسيري – الترجي

الجولة الثانية / أحمد منيع – تعاون أبها

الجولة الثالثة / خالد عسيري – الترجي

ربع النهائي / عبدالعزيز حديل – حجلاء

هداف الجولة

الجولة الأولى / حمدان القرني – الوطن

الجولة الثانية / منيع حريصي – القمة

الجولة الثالثة / منيع حريصي – القمة

ربع النهائي / حمادة شامي – البراق

أفضل مدرب

الجولة الأولى / إبراهيم أبو عله – الإتفاق الشرقي

الجولة الثانية / أحمد الصلوي – القمة

الجولة الثالثة / حسن رشي – الرياض

ربع النهائي / علي صمغان – حجلاء

أفضل إداري

الجولة الأولى / خالد نهاري – الإتفاق الشرقي

الجولة الثانية / خالد البسامي – صقور القاعدة

الجولة الثالثة / فهد المغيدي – الرياض

ربع النهائي / جابر عسيري – تعاون أبها

أفضل حكم

الجولة الأولى / عبدالرحمن الشهري – ساحة

الجولة الثانية / عبدالله العارضي – ساحة

الجولة الثالثة / عبدالرحيم آل مشاري – مساعد ثاني

ربع النهائي / محمد آل وزي – مساعد أول

كما تم السحب على جهازي جوال ابتسم من خلالها الحظ لأحد رجال الأمن المتواجدون في التغطية الأمنية للبطولة كما حصل على الجهاز الآخر أحد الجماهير من محافظة الدرب بمنطقة جازان ، أيضا تم توزيع 15 بطاقة عضوية خصومات لمدة عام مقدمة من معهد تعلم للحياة بأبها وبطاقة ” 2 لايف ” .