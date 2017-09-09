جهود دولية لمساعدة المتضررين من إعصار إرما - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كثفت وكالات الأمم المتحدة جهودها لمساعدة المتضررين من إعصار إرما، في ظل مخاوف من استمراره على مساره المدمر خلال الأيام المقبلة، حيث أرسل برنامج الأغذية العالمي إمدادات غذائية إلى هايتي وكوبا تكفي مئات الآلاف من الأشخاص لمدة شهر.

ونقل المركز الإخباري للأمم المتحدة عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي بيتينا لوشر مناشدتها الموجودين في المناطق التي سيضربها الإعصار مغادرتها على الفور.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه يقوم بإيفاد فريق من المتخصصين إلى هايتي وباربودس وجامايكا.