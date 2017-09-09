الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا فلسطينيا رفض إخلاء منزله (صور) - صحيفة صدى الالكترونية

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، طفلا فلسطينيا، أثناء اقتحامها لحى الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وذلك احتجاجا على إخلاء منزل لعائلة تدعى ” شماسنة ” أقامت فيه 52 عامًا، بغرض تسليمه لمستوطنين يهود، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

على إثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين مما أدى إلى إصابات في صفوف المحتجين جراء رشهم بالفلفل الحار، بالإضافة إلى اعتقال عدد منهم.

وبعد صلاة الجمعة، انضم فلسطينيون لمخيم اعتصام عائلة شماسنة التى قرر سلطات الاحتلال تسليم منزلهم لمستوطنين يهود في حى الشيخ جراح بالقدس المحتلة.