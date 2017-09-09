سفارتنا بالمكسيك : لاسعوديين متضررون في الزلزال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدرت سفارة المملكة بالمكسيك، الجمعة، بيانًا حول الزلزال الذي هز المكسيك، موضحةً دورها في رعاية المواطنين السعوديين في المدن المنكوبة.

وأوضحت السفارة أنها بادرت إلى التواصل مع المواطنين المسجلة أرقامهم لديها، مؤكدة عدم وجود أي بلاغات لسعوديين عن تعرضهم لأي مكروه، كما خصصت السفارة رقماً للتواصل معها في الحالات الطارئة.

وتعرضت معظم مدن المكسيك بما فيها العاصمة مكسيكو سيتي في تمام الساعة 12 ظهر الجمعة (بتوقيت العاصمة) إلى هزة أرضية تُعد الأقوى منذ 3 عقود، حيث تراوحت قوتها ما بين 8،1 و8،4 درجة بمقياس ريختر.

من جانبها، أطلقت المكسيك ودول أمريكا الوسطى (جواتيمالا، هندوراس، السلفادور، بنما، نيكاراغوا، كوستاريكا) إنذارًا بوجود احتمالات عالية لحدوث مد بحري ” تسونامي ” في مدن المحيط الهادي الساحلية.