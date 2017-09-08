إمام مسجد بالقصيم في خطبة الجمعة: تأهل منتخبنا نعمة من الله - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استعرض الشيخ محمد الحربي، خطيب الجامع الشمالي بمركز الدليمية، بمنطقة القصيم، موضوع فوز المنتخب الوطنى على منتخب اليابان وتأهله لكأس العالم في روسيا، ضمن خطبة اليوم الجمعة.

وقال الخطيب: ” من نعم الله علينا، تأهل المنتخب لكأس العالم ” ، الأمر الذي أثار الجدل بين المصلين، فمنهم من قابل الموضوع بصدر رحب، ومنهم من رفض مناقشة هذا الأمر خلال خطبة الجمعة.

في سياق أخر أشاد خطيب الجامع الشمالي بمركز الدليمية، بنجاح المملكة في موسم الحج.