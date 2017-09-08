إمام مسجد بالقصيم في خطبة الجمعة: تأهل منتخبنا نعمة من الله - صحيفة صدى الالكترونية

إمام مسجد بالقصيم في خطبة الجمعة: تأهل منتخبنا نعمة من الله
استعرض الشيخ محمد الحربي، خطيب الجامع الشمالي بمركز الدليمية، بمنطقة القصيم، موضوع فوز المنتخب الوطنى على منتخب اليابان وتأهله لكأس العالم في روسيا، ضمن خطبة اليوم الجمعة.
وقال الخطيب: ” من نعم الله علينا، تأهل المنتخب لكأس العالم ” ، الأمر الذي أثار الجدل بين المصلين، فمنهم من قابل الموضوع بصدر رحب، ومنهم من رفض مناقشة هذا الأمر خلال خطبة الجمعة.
في سياق أخر أشاد خطيب الجامع الشمالي بمركز الدليمية، بنجاح المملكة في موسم الحج.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 22 ساعة
الاشاده بنجاح الحج اشوى من تأهل المنتخب
مغرد[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 20 ساعة
يا ناس ابى اشتهر ايش اسوى ابى اسوى شى يخلينى مشهور هههههههههههههههههههههههههههههه
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 20 ساعة
صدقت
الواقع[ عدد التعليقات: 5100 ] نشر منذ 19 ساعة
اي محفل يرفع فيه اسم المملكة فهذا دليل ان حكومة المملكة وشعبها يعملون بشكل متقدم وممتاز لوضع بلادهم في مصاف الدول العالمية في اي مجال اقتصادي رياضي عسكري ثقافي والحمد لله ان ذلك تحقق الان والى الافضل ان شاء الله
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18798 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههه هههههههه
راحت الخطبة بتسديد هدف
وطلع المطوع بلنتي😂😂😂
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18798 ] نشر منذ 18 ساعة
عباد الله إن الفتى المولد
جاء مسرعآ يشق الملعب بكل احترافية
وسدد الهدف الذي سيأهلنا للقمه
ودي اكمل لكم بس مني قادر
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8608 ] نشر منذ 18 ساعة
مغرررررررررررررررررررررد
مدام تبي تشتهرررررررررررررررر
لك حل سريع على الطايررررررررررررررررر وبثواني تشتهر اكتب سنابك بلافته وانقز بطريق الملك فهد بالرياض والا التحليه وفصخ ملابس واركض واركض دقيقه واحده توصلك للقمه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8608 ] نشر منذ 18 ساعة
مغرررررررررررررررررررررد
مدام تبي تشتهرررررررررررررررر
لك حل سريع على الطايررررررررررررررررر وبثواني تشتهر اكتب سنابك بلافته وانقز بطريق الملك فهد بالرياض والا التحليه وفصخ ملابسك واركض واركض دقيقه واحده توصلك للقمه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8608 ] نشر منذ 18 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8608 ] نشر منذ 18 ساعة
هيه يابنات انتبهوا تطبقون الحل اللي قلته ل مغررررررررررررررد ثم تصيرون غلطه انتم بنات ومغرد رجل عادي لوفصخ
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مواطن عصبي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 18 ساعة
لاحول ولاقوة الا بالله يعني خطبة جمعة الناس تحتاج الى زيادة الايمان والتذكير بالله والحبيب يتكلم عن كورة الله يهديه حتى لو كان الخطيب رياضي وان شاء الله متابعة الرياضة ماهي حرام لكن المسجد مايليق به الا ذكر الله الله يهدي بعض الائمة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33789 ] نشر منذ 18 ساعة
انتظر شوي وراح تسمع ان هاالمطوع شاتوه شوتة كورنر ,, بس برا الملعب على الجماهير ,,
,, اهل الدليميه اهل دين و وجيه خير وصلاح ,, من وين طلع لهم نزغة الشيطان ، هذا المتطيوع ؟؟
abdul[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 15 ساعة
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65)
At-Tawba
زمرده[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 15 ساعة
المفروض يصير معلق مباراه مو امام .
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5726 ] نشر منذ 9 ساعات
مغرد
استهبل وسوي اقوى السخافات والسماجات وشوف كم يوصل متابعينك
وتبي تصدقني شوف اغنية الصامولي وانت تصدق كلامي
شي مخزي قسمابالله
مغرد[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 8 ساعات
اخصائى اتخي شكلى وانا مفسخ هههههههههههههههههههههه ودى اقا بلم وتشوفنى وتنشر يو تيوب وسناب
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18798 ] نشر منذ 6 ساعات
مغرد
لاصار بعد صلاة المغرب أستأذن من الإمام وخذ المكرفون
وأدع للمولد الي سجل الهدف
واضمن لك دقايق وانت محضر عندنا هنا فالآخبار
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🙂🤗🤗🤗
االصقري[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 6 ساعات
مايستغرب في عهد الرويبضه والفتن
لأعرف من انا[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
لا اقول في الامام. شي
لاكن الخطبة ليست مكان لذكر
الكورة والمنتخب
الا يعلم ان اللعبون يضيعون الوقت
الا يعلم ان الكورة والمنتخب
لعب ولهو واهدار للنفس والوقت والمال
اخرها اقول في حريقه ياكل المنتخبات
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3474 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله علاه إمام هَـداف .⛹.🥅️.⚽️.