بالفيديو.. عمرو خالد: جدي كان رئيس وزراء مصر والإخوان قتلوه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أرجع الداعية المصري عمرو خالد، سبب هجوم الإخوان عليه خلال الفترة الماضية إلى أن ” إبراهيم عبد الهادي ” رئيس وزراء مصر في عهد الملك فاروق، الذي قتلته جماعة الإخوان، كان زوج عمة والدته، ويعتبر بمثابة جده.

وأضاف في لقاء مع محمد الباز مقدم برنامج ” 90 دقيقة ” ، المذاع على شاشة ” المحور ” ، أن الإخوان اتهموا جده إبراهيم عبد الهادي، بقتل حسن البنا، حيث كان وقتها رئيسًا للوزراء، لافتًا إلى أنه توفي عام 1978، وقبل وفاته كان يزوره الرئيس الراحل أنور السادات، بدون حراسة، حيث كانت الزيارات خاصة وبأوقات محددة، مستطردًا أن والدته هي من قصت عليه تلك الأمور مؤكدا أنه كان في منزل جده يوم وفاته.

وأضاف عمرو خالد أن إبراهيم عبد الهادي قد تعرض لمشاكل كبيرة في حياته بسبب الإخوان وحسن البنا، وحُكم عليه بالإعدام لكن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر رفع عنه الحكم، مؤكدًا أنه توقف عن ممارسة السياسة تمامًا ولزم منزله ورفض العودة للسياسة رغم زيارات أنور السادات الشخصية.