فيديو يكشف كيف استخدم تنظيم الحمدين الهالك المقرن في إحداث ضرر بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أوضح مقطع فيديو، بثته حساب انفوجرافيك السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، علاقة تنظيم الحمدين بالإرهابي الهالك عبد العزيز المقرن.

وبحسب الفيديو، فإن نظام الحمدين أعطى للهالك المقرن جواز سفر قطري تمكن من خلاله قيادة تنظيم القاعدة من إحداث أكبر ضرر في المملكة.

وفي وقت سابق، ندّد المستشارُ بالديوان الملكي سعود القحطاني بتناول وتغطية الإعلام القطري لأحداث حي المسورة بالعوامية، موضحًا أن مجموع المواد المرصودة من الإعلام المملوك لتنظيم الحمدين، وعلى رأسها قناة الجزيرة عن ما تصفه بـ ” القمع ” و ” المذابح ” في العوامية، تجاوز ٩٤ مادة.

وأشار إلى أن تغطية صحف تنظيم الحمدين للمسورة في العوامية لا تَسُر أحدًا من المحيط إلى الخليج؛ إلا القوات الإيرانية الموجودة في قطر، رغم أنهم لا يقرؤون بالعربية.

وختم القحطاني تغريداته قائلًا: ” المسورة حي عشوائي قديم، واستغله الإرهابيون لترويع الآمنين، ويتم الآن تطويره وإعادة بنائه بما يتناسب مع المرحلة ” .