فيديو يكشف كيف استخدم تنظيم الحمدين الهالك المقرن في إحداث ضرر بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

فيديو يكشف كيف استخدم تنظيم الحمدين الهالك المقرن في إحداث ضرر بالمملكة
أوضح مقطع فيديو، بثته حساب انفوجرافيك السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، علاقة تنظيم الحمدين بالإرهابي الهالك عبد العزيز المقرن.
وبحسب الفيديو، فإن نظام الحمدين أعطى للهالك المقرن جواز سفر قطري تمكن من خلاله قيادة تنظيم القاعدة من إحداث أكبر ضرر في المملكة.
وفي وقت سابق، ندّد المستشارُ بالديوان الملكي سعود القحطاني بتناول وتغطية الإعلام القطري لأحداث حي المسورة بالعوامية، موضحًا أن مجموع المواد المرصودة من الإعلام المملوك لتنظيم الحمدين، وعلى رأسها قناة الجزيرة عن ما تصفه بـ ” القمع ” و ” المذابح ” في العوامية، تجاوز ٩٤ مادة.
وأشار إلى أن تغطية صحف تنظيم الحمدين للمسورة في العوامية لا تَسُر أحدًا من المحيط إلى الخليج؛ إلا القوات الإيرانية الموجودة في قطر، رغم أنهم لا يقرؤون بالعربية.
وختم القحطاني تغريداته قائلًا: ” المسورة حي عشوائي قديم، واستغله الإرهابيون لترويع الآمنين، ويتم الآن تطويره وإعادة بنائه بما يتناسب مع المرحلة ” .
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10967 ] نشر منذ 9 ساعات
تنظيم الحمدين الهالك🤔🤔
ليه هو تنظيمهم انتهى وانا مادري 🤔؟؟؟؟،
سعيد[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 9 ساعات
فتنة نعوذ بالله من الفتن
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33787 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, قال الشاعر معن بن أوس هذه الأبيات ، وهي تنطبق على حكام قطر ، حرفاً بحرف .. واللتي مطلعها :
وذي رَحِمٍ قَـــلَّـــمتُ أظــــفـــارَ ضِــــــغْنِه
بحـــلـــمــي عـــنه وهـــو لـــيس له حِــــلم
يُحـــاولُ رَغــمـــي لا يحـــاولُ غــــــيـــره
وكـــالمـــوت عـــندي أن يَحُلَّ به الرَّغْم
فإن أعْـــفُ عـنه أُغــــضِ عَيْناً على قَذى
وليس له بالصــفـــح عــن ذنــبـــــه عِلم
وإن أنـــتـــصـــر مـــنه أكُنْ مثل رائشٍ
ســهـــامَ عَــــدُوٍ يُــستهاض بها العَضم
صـــبرتُ عــــلى مــــاكان بــينى وبينه
وما تــســـتــوي حــــربُ الأقارب والسلمُ
وبادرتُ مـــنه النـــأيَ والمــــرءُ قـــادر
عـــــلى ســـهـمه مادام في كفهِ السهمُ
ويَشْتمُ عـــرضِي فـي المُــغَــــيَّب جاهدا
وليـــس له عـــنــدي هــــوانٌ ولا شَـــــتْمُ
إلى ان قال :
فلولا اتــــقــــاءُ الله والـــــرحـــــــمِ التي
رِعــــايـــتُــها حـــقٌ وتَعـــطـــيلُـها ظُلمُ
إذاً لعـــلاهُ بـــــارقــي وخَــطَـــمْـــتُــــــــهُ
بـــوســـم شَــــــنَــــارٍ لا يشاكهُه وَسمُ
ويــســـعــى إذا أبــنــي ليـهدم صالحي
وليس الذي يبني كمـــن شأنه الهدمُ
الى آخره ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 8 ساعات
.. حبيب قلبي ابو محمد ..
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وبعَد قال الشاعر مَعَن بِن أوس هذِهِ الأبيات .
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لعمرك ما أهويت كفي لريبة ـ ـ ولا حملتني نحو فاحشة رجلي .
ولا قادني سمعي ولا بصري لها ـ ـ ولادلني رأي عليها ولاعقلي .
وأعلم أني لم تصبني مصيبة ـ ـ من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي .
ولست بماشٍ ماحييت لمنكر ـ ـ من الأمر لا يمشي إلى مثله مثلي .
ولا مؤثر النفس على ذي قرابة ـ ـ وأوثر على ضيف ما أقام على أهلي .
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……………….. وسلامَتك يا عزيزي ابو محمد …………………
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 8 ساعات
مشاء الله عليكم
ابومحمد وراعي الددسن
قلبتوها شعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33787 ] نشر منذ 8 ساعات
وانت سالم وغانم ياالحبيب ,, صح لسانك ورحم الله الشاعر ,, الذي أرَّث الحكم ,,
,, لاهنت ياالحبيب لاهنت ,, كأنك تكلم عن نفسك بهاالأبيات اللتي اوردتها ، وانت قدها ،، ولا ازكي على الله أحداً ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33787 ] نشر منذ 8 ساعات
هلا والله باالأخ الإخصائي ,, كل عام وانت بخير ياالحبيب ,,
,, من طول الغيبات جاب الغنايم ,, عوداً حميداً ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 7 ساعات
… أخي اخصائي فاضي …
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حَــــــــيا الله ذا ألوجه الـــــــــــــصِبوحي إللـــــــــي من شوفِته تِـــــــــــــرِد روحي .❤️️.
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سألوني مِن تَقصِد بالوجه الصِبوحي قِلت اخصائي فاضي حبيب روحي .💓.
.
إنت تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحي وإلا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحي .😅😊.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17898 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17898 ] نشر منذ 7 ساعات
اضحك على انت توحي.والى ماتوحي.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17898 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يصلح الحال
هذي فتنه والله يصرف عنا شرها
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 7 ساعات
… تاج راسي ابو محمد …
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لاهِنت ياحـــبيبي ولاهانت دنياك يا ابو محمد .
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عسي يخليك ماهو سنه أوسنتين بَل طول ألأبَد .
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وعسى مِـن يــــعاديك ما يربح في دنياه أبَـــــد .
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يوم قالوا لي مِنهو ذا تاج راسِك قِلت مافي غير ابو محمد أحَد .💕💓❤️️.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33787 ] نشر منذ 7 ساعات
عشت عشت اخوي تسلم ويسلم راسك ياالحبيب ,, لاهنت ,,
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8608 ] نشر منذ 7 ساعات
تسلم ابو محمد وكل عام وانت بخير
ابشر بالغانيم والعلم الزين
غبت يومين مادري ثلاثه ورجعت
عشت انت وكل المتواجدين
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8608 ] نشر منذ 7 ساعات
الا ياعرب
وش رايكم بالاخت دانه عزمتها ولاعينتها مع انها لم تعتذر بل قالت تم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وش عليها من حق .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 7 ساعات
… إختي لست محرومه …
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إنـــتي شمعَة صَـدَى بِـنورِك نِــشوف كِل شي جَـــميل وإعـــلومــه .
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وإذا مــــاشِفناكِ ســــاعه قِــــلنا وين شَـــمعَتنا .؟ لست محرومه .
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لاتِلومين مَن يحِبِكِ مثل إخته لأنه ماينلام ولام الله مِن يلومه .
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..🌹💐🌻🌷🌸🥀🌹💐🌻🌷🌸🥀🌹💐🌻🌷🌸🥀..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14290 ] نشر منذ 6 ساعات
ههههههه ☺️
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 6 ساعات
… أخوي اخصائي فاضي …
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إختنا دآنـــــــہہ . مِثل ألــــقُمِر . لاغـــــابَت عَـنا ما نِـقدَ نِشوف سِـمانـا .
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وإذا شِفناها نِقول ألحَمد لله ونَشكرَه على شوفَتنا للوَردَه دآنـــــــہہ .
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🌹.🌷.🌸.🌻.💐.🌺.🌼.🌹.🌷.🌸.🌻.💐.🌺.🌼.❤️️.💕.
ابو محمد الحائلي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ، والله يكافينا شر من فيه شر . ويحفظ البلاد والعباد من كل أمر سيء
ويطيل لنا بعمر مليكنا ووالدنا أبو فهد الغالي🌷
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 8608 ] نشر منذ 1 ساعة
احم احم
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تو اشوف تعليقك
ياراعي الددسن
والله ان جيتك لخليك تفحط مكانك
دانه اغار عليها ياخوووووووووووووووووووووك
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 3414 ] نشر منذ 36 دقيقة
… أخي اخصائي فاضي …
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دآنـــــــہہ . إختي وبنت عمي وبنت خالي وبنت عمتي وبنت خالتي .
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وتراني أفَحط دوم جيتني إلا ما جيتني . 😅😜😜😁😄😂😝.
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 735 ] نشر منذ 21 دقيقة
ابيات جميلة وغز يرة ومعبرة ومكنون النفس من الداخل فيها من حسن البلاغة والصرف غاص بنا معن ابن اوس وكانو في زماننا يشاهد الحدث سياق فريد منتظم اصلح الله الحال والمال