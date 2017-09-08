 مصرع مواطن وابنه في مشاجرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

مصرع مواطن وابنه في مشاجرة بالرياض

مصرع مواطن وابنه في مشاجرة بالرياض
عادل الحربي(صدى):

تلقت الجهات الأمنية، في الرياض، بلاغا بمقتل مواطن وابنه، اليوم الجمعة بعد تعرضهما لطلق ناري من قِبل آخر، بحوطة بني تميم، جنوب غرب العاصمة.

وكان خلاف نشب بين مراهقين، دفع بشاب في العقد الثاني من عمره لإطلاق النار على مواطن وابنه، ما أدى لمصرعهما، وتحفظت الجهات الأمنية على أطراف القضية، ولا تزال التحقيقات في الحادثة جارية.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 33755 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة

ان لله وانا اليه راجعون

الله يرحمهم يارب

[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله

[ عدد التعليقات: 2242 ] نشر منذ 1 ساعة

انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 1 ساعة

اعوذ ب الله من الشيطان الرجيم ٠
ولا حول ولا قوة إلا ب الله٠

[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 27 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنا لله وإناإليه راجعون.

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 19 دقيقة

ام البنات

حسيت انك خفتي من الخبرررررررررررررررررررررررررر
من كلامك

اعوذ ب الله من الشيطان الرجيم ٠
ولا حول ولا قوة إلا ب الله٠

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 19 دقيقة

الله يرحمهم ويعفو عنا وعنهم
ولايبلانا

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