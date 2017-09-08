مصرع مواطن وابنه في مشاجرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تلقت الجهات الأمنية، في الرياض، بلاغا بمقتل مواطن وابنه، اليوم الجمعة بعد تعرضهما لطلق ناري من قِبل آخر، بحوطة بني تميم، جنوب غرب العاصمة.

وكان خلاف نشب بين مراهقين، دفع بشاب في العقد الثاني من عمره لإطلاق النار على مواطن وابنه، ما أدى لمصرعهما، وتحفظت الجهات الأمنية على أطراف القضية، ولا تزال التحقيقات في الحادثة جارية.