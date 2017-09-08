مصرع مواطن وابنه في مشاجرة بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

مصرع مواطن وابنه في مشاجرة بالرياض
تلقت الجهات الأمنية، في الرياض، بلاغا بمقتل مواطن وابنه، اليوم الجمعة بعد تعرضهما لطلق ناري من قِبل آخر، بحوطة بني تميم، جنوب غرب العاصمة.
وكان خلاف نشب بين مراهقين، دفع بشاب في العقد الثاني من عمره لإطلاق النار على مواطن وابنه، ما أدى لمصرعهما، وتحفظت الجهات الأمنية على أطراف القضية، ولا تزال التحقيقات في الحادثة جارية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33755 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو فارس[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 1 ساعة
ان لله وانا اليه راجعون
الله يرحمهم يارب
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
سعيد[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2242 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
ام البنات[ عدد التعليقات: 1285 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ ب الله من الشيطان الرجيم ٠
ولا حول ولا قوة إلا ب الله٠
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 27 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنا لله وإناإليه راجعون.
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 19 دقيقة
ام البنات
حسيت انك خفتي من الخبرررررررررررررررررررررررررر
من كلامك
اعوذ ب الله من الشيطان الرجيم ٠
ولا حول ولا قوة إلا ب الله٠
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله يرحمهم ويعفو عنا وعنهم
ولايبلانا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17880 ] نشر منذ 7 دقائق
الله المستعان والله يصلح الحال
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17880 ] نشر منذ 7 دقائق
الله لا يبلانا