لجنة " نوبل " تحسم الجدل حول سحب الجائزة من رئيسة ميانمار - صحيفة صدى الالكترونية

نايبيداو(صدى):

قالت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، إنه لا يمكن سحب الجائزة الممنوحة لمستشارة دولة ميانمار (رئيسة الحكومة) أونج سان سوتشي.

وحسمت اللجنة، بقرارها الجمعة (8 سبتمبر 2017)، الجدل الدائر حول إمكانية تجريد رئيسة حكومة ميانمار من جائزة نوبل للسلام على خلفية تصاعد أعمال العنف التي تمارسها حكومة بلادها ضد الأقلية المسلمة (الروهينجا)، بإقليم أراكان.

وطالب نحو 386 ألف شخص، عبر عريضة إلكترونية على موقع “تشانج.أورج” لجنة جائزة نوبل بتجريد زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي من جائزة ” نوبل للسلام ” التي حصلت عليها عام 1991.

وانتشر خلال الأيام الأخيرة الماضية على مواقع التواصل وسم retract_prize_for_ung# (اسحبوا الجائزة من أونج)؛ لانتقاد رئيسة الحكومة التي امتنعت لحد الآن عن إدانة أعمال العنف والتقتيل التي يمارسها جيش بلادها ضد مسلمي الروهينجا.