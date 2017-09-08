شيخ الأزهر: لن نصمت على إبادة مسلمي الروهينجا - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن الأزهر لن يقف مكتوف الأيدي، أمام الانتهاكات الإنسانية، بحق مسلمي الروهينجا، مؤكدا أنهم يتعرضون لعملية إبادة جماعية وحشية.

وأوضح الإمام الأكبر، فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، أن الأزهر يطلق صرخة إنسانية للمطالبة بتحرك دولى فورى لإنقاذ مسلمى الروهينجا، لافتا أن الأزهر حاول تجميع الأطراف والطوائف المتصارعة فى إقليم راخين.

وأضاف الطيب، أن الأزهر سيقود تحركات إنسانية على المستوى العربى والإسلامى والدولى، لوقف المجازر التى يدفع ثمنها المواطنون المسلمون وحدهم فى ميانمار، مطالبا بمعاقبة مرتكبي تلك المجازر وتقديمهم لمحكمة العدل الدولية.