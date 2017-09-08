" الفدرالية العربية " تطالب بمحاسبة السلطات القطرية بعد تعذيب حاج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

دعت ” الفدرالية العربية لحقوق الإنسان ” لـ ” صيانة الحرمة الجسدية والتصدي لمظاهر التعذيب الممنهج في دولة قطر ” ، وذلك بعد ورود معلومات عن إقدام السلطات في الدوحة على تعذيب مواطن قطري فور عودته من أداء مناسك الحج.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها علمت ” بتعرض الحاج القطري، حمد عبدالهادي الضباب الكحلة المري، للتعذيب حيث اعتقل واستجوب في أمن الدولة القطري بعد عودته من الحج بتهمة الحج إلى السعودية والتصريح للإعلام والثناء على الخدمات المقدمة للحجاج وإجباره تحت التعذيب لتسجيل فيديو ” .

وأضافت: على أثر هذه المعلومات، فـ ” إن الفدرالية تطلق نداء عاجلاً إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في دورته الجديدة رقم (٣٦) وإلى المقرر الأممي الخاص بمكافحة التعذيب ” .

وأعربت في النداء ” عن تنديدها بتواتر مظاهر التعذيب سواء كان ذلك داخل مراكز الإيقاف أو داخل السجون القطرية، مما يؤكد أن ثقافة العنف وانتزاع الاعترافات لازالت قائمة وسارية المفعول في دولة قطر ” .

وطالبت ” بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم التعذيب بدولة قطر على المحاسبة، ضماناً لسيادة القانون ولعدم الإفلات من العقاب ” ، داعية ” الحكومة القطرية إلى التوقف الفوري عن التعذيب ” .

وأكدت ” الفدرالية العربية ” ضرورة ” إصلاح المنظومة الأمنية والسجنية بدولة قطر، بما يجعل الأعوان يلتزمون باحترام القانون وعدم الانزلاق إلى التجاوزات الممنهجة ” .