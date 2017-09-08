بالأرقام.. الكشافة تعلن إنجازات موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

أظهر تقرير صادر عن جمعية الكشافة العربية السعودية بالأرقام عن حجم منجزاتها خلال مشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن حج هذا العام ضمن أعمال معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة كل عام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، حيث اشار التقرير الى قيام الكشافة بإرشاد 153011 حاج تائه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة عن طريق التوصيل والارشاد المتجول ، كما قام الكشافة بتفويج 892,148 حاجاً من مؤسسات الطوافة الأهلية لحجاج الدول العربية ، ودول جنوب شرق أسيا ، وإيران ، وتضمن التقرير المساهمة مع وزارة الصحة في مباشرة 23862 حالة طوارئ ، وتنظيم 83501 حالة في العيادات ، وارشاد 38023 تائه ونقل 11277 بالعربات وسيارات الاسعاف من خلال العمل في 8 مستشفيات بمكة المكرمة ومنى وعرفات، و10 مراكز صحية في منى ، وتضمن التقرير مساهمة الكشافة مع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد حيث تم تنظيم 1860 حاج ، وادخال 190 حاجاً على المشايخ ، وتوزيع 8800 كتاب ، وتناول التقرير مشاركة الكشافة مع البنك الاسلامي للتنمية حيث اشار الى توجيه 14178 حاجاً ، وارشاد 484 حاج وتوزيع 4400 بروشور، وبين التقرير قيام الكشافة بــ 60 جولة مع وزارة التجارة والاستثمار ، ومباشرة 383 محل، و 129 برادة ، وقاموا بــ 520 جولة مع أمانة العاصمة المقدسة ، ومباشرة 2973 مبسط .

من جهته أكد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن النجاحات التي حققتها الكشافة السعودية في موسم الحج أتت بالتخطيط الواعي والسليم المبني على الخبرة التراكمية المدعومة بالقيادات الكشفية التي تستشعر واجبها الوطني وأداء مهامها ،فضلاً عن إدراكها بأهمية العمل التطوعي ورسالتها تجاه ضيوف الرحمن .

وأوضح الدكتور الفهد ، أن الشراكة والتوأمة المجتمعية التي تجمع الجمعية بعدد من قطاعات الدولة المعنية بخدمة الحجاج حققت نجاحات ينشدها الجميع من خلال التعاون والتكامل بين الجمعية وتلك القطاعات وفق اتفاقيات تمت بعد عدة اجتماعات على مدار العام ، ومن أهمها وزارة الحج والعمرة ، ووزارة الصحة ، ووزارة التجارة والاستثمار، والبنك الاسلامي للتنمية، وأمانة العاصمة المقدسة، وبعض من مكاتب الطوافة .