" الأحمدي " مديرا للمركز الإعلامي في أكاديمية مدريد المدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصدر مجلس إدارة أكاديمية مدريد الرياضية في المدينة المنوره والمعتمده من الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا إداريا جاء فيه بتكليف الأستاذ أحمد بن فيصل الأحمدي مديرا للمركز الإعلامي بالأكاديمية.

ويأتي هذا القرار حرصا من إدارة الأكاديمية على العمل بخطى متصاعده لتحقيق النجاح لخدمة الرياضة السعودية بشكل عام ورياضة المدينة المنورة بشكل خاص من خلال تحقيق الاحترافية في كافة الأقسام المتواجدة فيها ودعم المواهب الشابة بتوفير كافة الإمكانيات الاحترافية لهم.

من جهته عبر الأحمدي عن سعادته البالغة بهذا التكليف واعدا الجميع بتقديم أقصى الجهود لعمل نقلة نوعية في المركز الإعلامي من شأنها مواكبة الجهود المبذولة من قبل إدارتها للرقي فيها ودعم الطاقات الاحترافية الشابة من خلال تكوين منصة إعلامية متخصصة بهم ، مؤكدا على حرص الإدارة بتطبيق جميع الأنظمة الاحترافية داخل الأكاديمية وذلك من خلال تنفيذ عدد من القرارات المساهمة في هذا الجانب ، وشكر ” الأحمدي ” القائمين عليها على هذه الثقة الكريمة أملا بالوقت ذاته بأن يحقق هذا التعاون المثمر الخدمة للرياضة السعودية بمختلف مناطق المملكة .