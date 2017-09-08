مذكرة تعاون بشأن تأشيرات الزيارة لمواطني المملكة واليابان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وقع وزير الخارجية عادل الجبير مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا مذكرة تعاون مدتها خمس سنوات لتسهيل منح مواطني البلدين تأشيرات الزيارة متعددة السفارات.

ومن المقرر أن تكون مدة تأشيرة الدخول للزيارة 3 سنوات على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يوماً، وأن تكون جوازات سفر الراغبين في الحصول عليها صالحة وسارية المفعول.

تضمنت المذكرة أن يكون رسم التأشيرة مبلغ 190 ريالا سعوديا للجانب السعودي و6000 ين ياباني للجانب الياباني وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وشددت المذكرة على ألا يُسمح لحاملي تأشيرة الزيارة بمزاولة أي عمل خلال مدة الزيارة، مع حفظ حق كل من المملكة واليابان في رفض دخول أي شخص لا يُرغب فيه من مواطني البلد الآخر أو تقليل مدة تأشيرته أو إنهاء إقامته.