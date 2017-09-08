إجلاء مئات الطائرات من ولاية فلوريدا خوفا من إعصار إرما - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

مع اقتراب موعد وصول عاصفة إرما إلى ولاية فلوريدا الأمريكية تم إجلاء مئات الطائرات من هذه الولاية ونقلها إلى مطارات بعيدة خوفاً من الإعصار.

إعصار إرما هو إعصار استوائي قوي للغاية من الفئة الخامسة حسب مقياس سفي ر- سمبسون ويصنف كأقوى إعصار في تاريخ المحيط الأطلسي.

ضرب إعصار إرما في الأيام الماضية جزيرة باربودا إحدى جزيرتي أنتيغوا وباربودا وحسب التوقعات سيصل الإعصار إلى جزر ليوارد وبورتوريكو، ويهدد حالياً كلاً من كوبا وجنوب شرقي الولايات المتحدة، وأعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ في جميع مناطق ولاية فلوريدا.

وفي هذا السياق أعلن الطيران التركي أمس الخميس عبر بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه تم إلغاء جميع الرحلات بين اسطنبول وميامي في ولاية فلوريدا في يومي التاسع والعاشر من سبتمبر.

وأعلن حاكم فلوريدا حالة الطوارئ في كافة مقاطعات الولاية التي يصل عددها لستة وسبعين كما طلب حاكم الولاية من جميع سكان المناطق الساحلية أن يتركوا منازلهم ويفروا إلى أماكن آمنة خصصت لهم.

ووصل عدد القتلى نتيجة لإعصار إرما إلى ثلاثة عشر شخصا أحدهم من أنتيغوا وباربودا وخمسة من سانت مارتن وثلاثة من بورتوريكو وثلاثة من سانت توماس وشخصا آخر من أنغويلا.

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