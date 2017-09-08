عضو شرف الأهلي: بشار الأسد وافق على شروط ” السومة “

نواف السالم(صدى):

أكد عضو شرف النادي الأهلي، بدر بن عبدالله، إن الرئيس السوري بشار الأسد استجاب لشروط المهاجم عمر السومة لتمثيل المنتخب السوري.

وأضاف بن عبدالله في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الجمعة: ” عمر السومة سيفعل ما عجزت عنه الدول الكبرى، بشار وافق على شروط العقيد من أجل تمثيل المنتخب وستعود سوريا قريبًا لوضعها الطبيعي ” .

وتابع: ” ‏للتوضيح: كانت ديرالزور محاصرة والضحية أهلها فشرط السومة على بشار أن يفك الحصار مقابل تمثيل المنتخب وفك الحصار عنها ” .