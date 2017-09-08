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عضو شرف الأهلي: بشار الأسد وافق على شروط ” السومة “

عضو شرف الأهلي: بشار الأسد وافق على شروط ” السومة “
نواف السالم(صدى):

أكد عضو شرف النادي الأهلي، بدر بن عبدالله، إن الرئيس السوري بشار الأسد استجاب لشروط المهاجم عمر السومة لتمثيل المنتخب السوري.

وأضاف بن عبدالله في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الجمعة: ” عمر السومة سيفعل ما عجزت عنه الدول الكبرى، بشار وافق على شروط العقيد من أجل تمثيل المنتخب وستعود سوريا قريبًا لوضعها الطبيعي ” .

وتابع: ” ‏للتوضيح: كانت ديرالزور محاصرة والضحية أهلها فشرط السومة على بشار أن يفك الحصار مقابل تمثيل المنتخب وفك الحصار عنها ” .

 


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33 تعليق

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ أسبوعين

تستهبل!! فيه سوري يقدر يفرض كلامه على بشار العنز؟
يا اخي السومه شكر رئيسه و هذا طبيعي و الكل عاذره، لكن روايتك هذي ما تدخل العقل؟

[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ أسبوعين

لا إله إلا الله .. استغفر الله وأتوب إليه .. اللهم صلِّ وسلّم على نبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ أسبوعين

ههههههه قوية قوووووية بشار ما رد على العالم كله عشان يرد على السومة

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ أسبوعين

كذااااااب

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ أسبوعين

هذا صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ أسبوعين

والله مشكلة !! يعني للدرجة هذي ؟!! انا مؤيد لكلام الأخ / الودعاني .. يعني لا ترقع .. عقول الناس الآن أكبر بكثييير من اللي تقوله .. قال استجاب لمطالب السومه قال ..

[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ أسبوعين

بشار ماقدر عليه رئيس اقوى دولة بالعالم قال أيش قال خضع لشروط السومة قوية قوية

[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ أسبوعين

اضحك الله سنك ولاعاد تعودها بلااستهبال

[ عدد التعليقات: 34202 ] نشر منذ أسبوعين

كلامه هذا يذكرني بمثل يقول :

,, عجزوا عنها الفرّيس والتقاها ابا الحصين ,, وهو بمعنى ودي ودي اصدق بس قويه قويه ,, وهذا يعني مسحيل ,,

[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين

دام بشار الاسد يسمع لعمر السومه يعني يمطن السومه يشور على بشار يوقف الحرب وكذا يكون سوى خير بس مدري ليش ماني مقتنعه

[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ أسبوعين

كلام فارغ, …ولكن ستبتعد الصحافه عن السومه وستبتعد عن ابرازه كما فعلت في السابق.

[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ أسبوعين

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مت ضحك 😂😜

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ أسبوعين

والله يا صحيفة صدى عليك أخبار كوميدية لا نجدها في أي صحيفة في العالم ، استمري استمري أضحك الله سن من كتب الخبر و وافق على نشره. بس سؤال/ من هو هذا بدر بن عبدالله ؟؟ أشوفكم مأخذين كلامه في تويتر دليل , والحساب غير موثق والشخص غير معروف لي شخصيًا على الأقل ، ومنكم نستفيد.

[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يرحمك يا ام البنات

[ عدد التعليقات: 34202 ] نشر منذ أسبوعين

هههههههههههههههههه تهاويل يااخت لست محرومه ,,

[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ أسبوعين

ههههههه ابو محمد خذ راعي الددسن ورحو مع اشهر مشجع يشجع المنتخب تنبسطون احسن من الكشتات في البر😜

[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يرحمك يا ام البنات كنتي تعلقين في صدى لكن الموت حق

[ عدد التعليقات: 11025 ] نشر منذ أسبوعين

نشوف اخرتها يالسومه
.
.ماقلت لنا وش اسم الولد 🤔
عسى مو بشار

[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ أسبوعين

هههههههههه ي لست محرومه ولي ربآ رحيم الله يرحمني 💔

[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ أسبوعين

لا يالمتفائله لا . . .
عسى الله يطول بعمرها على طاعته ويرزقها بر صويحباتها ولايحرمهم منها يارب

[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هي تقول ماتت من الضحك فالميت ماتجوز عليه الى الرحمه

[ عدد التعليقات: 34202 ] نشر منذ أسبوعين

ههههههههههه الله يصلحك ويقاك ياام البنات ,, انتِ ماتدرين اني أكره الكوره ؟
،، بس الأخو راعي الددسن ماادري عنه يحب الكوره او لا ,,

,, اما انا ودي لو اشق الكوره اللي هم يلعبون فيها ، ولكن المشكله الحرس اللي حوالي الملعب يمنعوني ,,

,, تعرفين ايام زمان لما كنا صغار ونلعب كوره ( خارج دوام المدرسه ) ، إذا شفنا احد المدرسين ننحاش ، وياخذون كورتنا ويشقونها والوعد طابور الصباح ,,

,, وطابور الصباح اثر فيني أيما تأثير ، صار الآن كلما اشوف الكوره ودي اشقها ,, ههههههههه ,,

,, اشجع المنتخب او اي نادي يلعب برا بس ,, لأنه يمثل البلد ككل ,,

,, دمتِ بصحه وعافيه ,,

[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ أسبوعين

وش دعوه يالمتفائله . . هم انا ابادلك القفشات لا اكثر
لو على القلب مابه اطيب ، ولا ابيض ، ولا اصفى ، من قلبك يا رحومه ، ياحنونه ، ياعاشقة الاطفال 🙂

[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ أسبوعين

ههههههه لست محرومه ولي ربآ رحيم امزحي عادي والله كنت طفشانه ومتهاوشه مع بناتي يلخبطن في الادوار بينهن في الشغل وتقوم حرب داحس والغبرا وكل وحده تقول انها صح وانتي مع دلوعتك وحبيبة قلبك

[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ربي يسعدك يا ام البنات

[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههاااااااي ههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 13022 ] نشر منذ 43 دقيقة

يا جماعه الرجل يروي لكم حلم شافه اخر الليل وهو نايم وانتم الله يهديكم فهمتو الموضوع خطاء

ام البنات مساء الخير
اذا تهاوشو البنات فعليك بسلك التلفون كل وحده لشطه خفيفه

لست محرومه
ام البنات من السعوديه 🙂

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