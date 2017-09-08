عضو شرف الأهلي: بشار الأسد وافق على شروط ” السومة “
أكد عضو شرف النادي الأهلي، بدر بن عبدالله، إن الرئيس السوري بشار الأسد استجاب لشروط المهاجم عمر السومة لتمثيل المنتخب السوري.
وأضاف بن عبدالله في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الجمعة: ” عمر السومة سيفعل ما عجزت عنه الدول الكبرى، بشار وافق على شروط العقيد من أجل تمثيل المنتخب وستعود سوريا قريبًا لوضعها الطبيعي ” .
وتابع: ” للتوضيح: كانت ديرالزور محاصرة والضحية أهلها فشرط السومة على بشار أن يفك الحصار مقابل تمثيل المنتخب وفك الحصار عنها ” .
الودعاني[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ أسبوعين
تستهبل!! فيه سوري يقدر يفرض كلامه على بشار العنز؟
يا اخي السومه شكر رئيسه و هذا طبيعي و الكل عاذره، لكن روايتك هذي ما تدخل العقل؟
🇸🇦 myad 🇸🇦[ عدد التعليقات: 166 ] نشر منذ أسبوعين
لا إله إلا الله .. استغفر الله وأتوب إليه .. اللهم صلِّ وسلّم على نبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين
Sami[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ أسبوعين
ههههههه قوية قوووووية بشار ما رد على العالم كله عشان يرد على السومة
صقر قريش[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ أسبوعين
كذااااااب
الروقي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ أسبوعين
هذا صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس نووية
عقيد الراي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ أسبوعين
والله مشكلة !! يعني للدرجة هذي ؟!! انا مؤيد لكلام الأخ / الودعاني .. يعني لا ترقع .. عقول الناس الآن أكبر بكثييير من اللي تقوله .. قال استجاب لمطالب السومه قال ..
البيان المبين[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ أسبوعين
بشار ماقدر عليه رئيس اقوى دولة بالعالم قال أيش قال خضع لشروط السومة قوية قوية
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ أسبوعين
اضحك الله سنك ولاعاد تعودها بلااستهبال
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34202 ] نشر منذ أسبوعين
كلامه هذا يذكرني بمثل يقول :
,, عجزوا عنها الفرّيس والتقاها ابا الحصين ,, وهو بمعنى ودي ودي اصدق بس قويه قويه ,, وهذا يعني مسحيل ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين
طيب زين حلوا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين
دام بشار الاسد يسمع لعمر السومه يعني يمطن السومه يشور على بشار يوقف الحرب وكذا يكون سوى خير بس مدري ليش ماني مقتنعه
عبدالله[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ أسبوعين
كلام فارغ, …ولكن ستبتعد الصحافه عن السومه وستبتعد عن ابرازه كما فعلت في السابق.
ام البنات[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ أسبوعين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مت ضحك 😂😜
الشهري 15[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ أسبوعين
والله يا صحيفة صدى عليك أخبار كوميدية لا نجدها في أي صحيفة في العالم ، استمري استمري أضحك الله سن من كتب الخبر و وافق على نشره. بس سؤال/ من هو هذا بدر بن عبدالله ؟؟ أشوفكم مأخذين كلامه في تويتر دليل , والحساب غير موثق والشخص غير معروف لي شخصيًا على الأقل ، ومنكم نستفيد.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يرحمك يا ام البنات
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2619 ] نشر منذ أسبوعين
ياكبرها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34202 ] نشر منذ أسبوعين
هههههههههههههههههه تهاويل يااخت لست محرومه ,,
ام البنات[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ أسبوعين
ههههههه ابو محمد خذ راعي الددسن ورحو مع اشهر مشجع يشجع المنتخب تنبسطون احسن من الكشتات في البر😜
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه الله يرحمك يا ام البنات كنتي تعلقين في صدى لكن الموت حق
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11025 ] نشر منذ أسبوعين
نشوف اخرتها يالسومه
.
.ماقلت لنا وش اسم الولد 🤔
عسى مو بشار
ام البنات[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ أسبوعين
هههههههههه ي لست محرومه ولي ربآ رحيم الله يرحمني 💔
نهار السلام[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ أسبوعين
لا يالمتفائله لا . . .
عسى الله يطول بعمرها على طاعته ويرزقها بر صويحباتها ولايحرمهم منها يارب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين
اخي نهار تراني امزح معها والرحمه للحي والميت
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34202 ] نشر منذ أسبوعين
ههههههههههه الله يصلحك ويقاك ياام البنات ,, انتِ ماتدرين اني أكره الكوره ؟
،، بس الأخو راعي الددسن ماادري عنه يحب الكوره او لا ,,
,, اما انا ودي لو اشق الكوره اللي هم يلعبون فيها ، ولكن المشكله الحرس اللي حوالي الملعب يمنعوني ,,
,, تعرفين ايام زمان لما كنا صغار ونلعب كوره ( خارج دوام المدرسه ) ، إذا شفنا احد المدرسين ننحاش ، وياخذون كورتنا ويشقونها والوعد طابور الصباح ,,
,, وطابور الصباح اثر فيني أيما تأثير ، صار الآن كلما اشوف الكوره ودي اشقها ,, ههههههههه ,,
,, اشجع المنتخب او اي نادي يلعب برا بس ,, لأنه يمثل البلد ككل ,,
,, دمتِ بصحه وعافيه ,,
نهار السلام[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ أسبوعين
وش دعوه يالمتفائله . . هم انا ابادلك القفشات لا اكثر
لو على القلب مابه اطيب ، ولا ابيض ، ولا اصفى ، من قلبك يا رحومه ، ياحنونه ، ياعاشقة الاطفال 🙂
ام البنات[ عدد التعليقات: 1316 ] نشر منذ أسبوعين
ههههههه لست محرومه ولي ربآ رحيم امزحي عادي والله كنت طفشانه ومتهاوشه مع بناتي يلخبطن في الادوار بينهن في الشغل وتقوم حرب داحس والغبرا وكل وحده تقول انها صح وانتي مع دلوعتك وحبيبة قلبك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ربي يسعدك يا ام البنات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين
اعرف اخي نهار ربي يسعدك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ أسبوعين
ام البنات انتي من فين
سعودي قطيفي[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههاااااااي ههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13022 ] نشر منذ 43 دقيقة
يا جماعه الرجل يروي لكم حلم شافه اخر الليل وهو نايم وانتم الله يهديكم فهمتو الموضوع خطاء
ام البنات مساء الخير
اذا تهاوشو البنات فعليك بسلك التلفون كل وحده لشطه خفيفه
لست محرومه
ام البنات من السعوديه 🙂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18812 ] نشر منذ 27 دقيقة
فديتها بنت بلدي من فين ماكانت عزيزه